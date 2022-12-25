Про це повідомляє прес-служба вселенського патріархату.

"На жаль, цього року звістка доброї новини про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного та несправедливого вторгнення. Ця війна, спровокована агресією Російської Федерації в лютому минулого року, є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни, що негативно впливає на довкілля та суспільство в усьому світі", - сказав він.

Зокрема, Патріарх Варфоломій зазначив, що "наш Спаситель благословляє "миротворців", бо "вони синами Божими стануть" (Від Матвія 5:9); Він пропагує ідею праведності та любові навіть до наших ворогів".

Він додав також, що будь-яке спотворення євангельської звістки в політичних цілях та намагання знайти богословську причину для війни та насильства, щоб виправдати невиправдане, виявляється не лише карикатурою на Євангеліє, а й насамперед "хулою на Бога милосердя і Князя миру".

"Довіра до релігій сьогодні залежить від їхнього ставлення до захисту людської свободи та гідності та їх внеску в мир", - наголосив Патріарх Варфоломій.

Також він закликав попри обставини, святкувати Різдво Спасителя світу "з духовною радістю".

"Віримо, що тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву. Сподіваємося, коли дозволить час, знову відвідати вашу нескорену батьківщину, заставши тоді всіх православних християн України об’єднаними в одній квітучій Церкві! Бажаємо всім вам довгих і благословенних літ!", - додав він.

24 серпня Вселенський Патріарх Варфоломій записав відеозвернення до українців з нагоди Дня Незалежності.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb