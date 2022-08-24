"Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла": Патріарх Варфоломій привітав Україну з Днем Незалежності
Вселенський Патріарх Варфоломій записав відеозвернення до українців з нагоди Дня Незалежності
Відео опублікувало у фейсбуці Міністерство закордонних справ України.
Вселенський Патріарх Варфоломій з центру православ'я Фанару привітав Україну зі святом і висловив сердечу та батьківську підтримку українському народові, який сьогодні захищає свою Батьківщину.
"Нехай всемилостивий Господь укріпить усіх вас перенести ці численні біди та нести цей тяжкий хрест. Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла", — сказав він.
- Раніше українців привітав енсекретар НАТО Єнс Столтенберг, процитувавши Тараса Шевченка. Також до привітань долучились Борис Джонсон та посол Великої Британії в Україні Меллінда Сіммонс. Привітали Україну й Олаф Шольц і Еммануель Макрон.
- Президент Польщі Анджей Дуда також привітав українців із Днем Незалежності.
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