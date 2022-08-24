Відео президент Франції опублікував у своєму твіттері.

"За 31 рік ваша нація змінилася, стала сильнішою. У вашій єдності ви почерпнули вашу силу. Саме тому цей день 24 серпня мав би бути днем свята, радості та гордості. Це - день гордотсті, але замість легітимних святкувань сьогодні ми думаємо про загиблих та бійців, про сміливість і стійкість вашого народу", - сказав Еммануель Макрон.

Також президент Франції зазначив, що Росія недооцінила сміливість і мужність укаїнського народу, коли шість місяців тому вирішила здійснити повномасштабне вторгнення. Він підкреслив, що Україна може розраховувати на підтримку Франції та інших народів під час воєнних дій та під час майбутньої відбудови. За його словами, за кілька дів з Марселя до України приїде гуманітарна допомога.

"Захищати суверенітет та незалежність України означає захищати стабільність нашого світу", - підкреслив Макрон.

На останок Еммануель Макрон сказав, що українці можуть пишатися собою та своєю країною, яку вони вибудували за 31 рік.

"Саме тому сьогодні, шість місяців поспіль після початку цієї війни, цієї агресії Росії проти України, ви можете в цей 31-ий день народження бути гордими за цей 31 рік сучасного життя вашої країни з власними кордонами та її неймовірну відсіч, яка триває шість місяців. Ми підтримуємо Україну. Ми на вашому боці. Так буде надалі".

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