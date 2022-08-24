Відеозвернення генсек НАТО опублікував у себе в твіттері.

У ньому Столтенберг зацитував вірш українського класика Тараса Шевченка "Мені однаково": "Не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять. Ох, не однаково мені". І НАТО теж не байдуже".

Генсек НАТО наголосив, що війна Росій проти України — це найбліьша криза для європейського суспільства з часів Другої світової війни. Та, за його словами, українська армія та народ показали сміливість та завзятість і стали натхненням для всього світу.

Також Столтенберг заявив, що українці можуть розраховувати на підтримку Альянсу стільки, скільки буде необхідно. Він наголосив, що країни НАТО посилили підтримку після того, як Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році, і що вони почали робити все можливе після повномасштабного вторгення цьогоріч.

"На саміті в Мадриді лідери НАТО чітко дали зрозуміти: сильна, незалежна Україна — життєво важлива для стабільності євроатлантичного регіону. Україна має перемогти. І Україна переможе. У ваш День Незалежності я бажаю вам сил та успіхів".

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