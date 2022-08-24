Відео з привітаннями опублікувало у твіттері посольство Великої Британії в Україні.

"Я захоплююся стійскістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свого опору. Але найважливіше — це розуміння, що захищаючи свою незалежність, Україна захищає головні цінності вільного світу — свободу та демократію. Саме тому світ об'єднався заради України. І ми будемо з вами стільки, скільки це потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги. З Днем Незалежності. Слава Україні!" — сказала Меллінда Сіммонс.

Також вона поділилася, що змогла на власні очі побачити кривавий слід, який за собою лишали російські війська на територіях, які були в окупації. Нагадала посол і про те, що Велика Британія надає Україні потужну підтримку як зброєю, так і санкціями.

У кінці відео Меллінда Сіммонс на честь свята склала букет із соняшників і бавовни.

Також із Днем Незалежності Україну привітав Борис Джонсон.