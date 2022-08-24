"Слава Україні!": Джонсон привітав Україну з Днем Незалежності

Відеопривітання опубліковане на сторінці прем'єра у twitter.

"Я ніколи не сумнівався, що Україна переможе в цій боротьбі, бо жодна сила на землі не здолає патріотизму 44 мільйонів українців. І скільки б це не зайняло часу, Сполучене королівство стоятиме поряд з Україною і забезпечуватиме всі можливі військові, економічні та гуманітарні потреби. Одного дня Україна пройде через це випробування і історичну перемогу. І коли це момент прийде, а він прийде, ми у Британії будемо пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!"- сказав Джонсон.

Також він нагадав, що Сполучене Королівство передало Україні близько 7000 протитанкових ракет та прихистило 100 тисяч українців.

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