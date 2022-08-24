Норвегія і Британія передадуть Україні мікродрони Black Hornet, якими зручно вести розвідку в умовах міських боїв

Про це повідомляють у заяві міністерства оборони Норвегії.

"Вартість становитиме до 90 мільйонів норвезьких крон ($9,26 млн). Пакет включає блоки Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання. Це буде фінансуватися фондом під керівництвом Великої Британії, до якого Норвегія внесла 400 мільйонів норвезьких крон", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що українська влада попросила цей тип обладнання для боротьби з російським вторгненням.

Такий дрон використовують в ряді країн-союзників, включаючи США і Велику Британію. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що він простий в експлуатації, міцний, його важко виявити і особливо добре підходить для ведення бойових дій у міських районах.

Додають, що також придбають систему боротьби з безпілотниками Nightfighter від британської SteelRock Technologies. Вона забезпечує захист від безпілотників шляхом ефективного глушіння. Система особливо підходить для захисту невеликих патрулів, артилерійських позицій та інших важливих ресурсів.

"Норвегія та Велика Британія залишаються налаштованими стояти пліч-о-пліч з Україною. Ці передові безпілотники допоможуть дати українським військам життєво важливу перевагу на полі бою", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

23 серпня ми писали, що Міністерство оборони США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе великої дальності Switchblade 600.

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