Британія побоюється, що європейська підтримка України у протистоянні з Росією може вичерпатися, - The Telegraph
Британські дипломати відвідують столиці ЄС, щоб виступити проти скорочення допомоги Україні
Про це пише The Telegraph з посиланням на свої джерела.
"Згідно з джерелом, поінформованим про переговори, європейські уряди дедалі більше стурбовані витратами на зброю та гуманітарні постачання, оскільки громадяни стикаються зі стрімким зростанням цін на енергоносії", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією анонімних джерел, британським дипломатам було дано доручення стверджувати, що перемога Росії у війні коштуватиме Заходу дорожче, ніж збільшення цін на енергоресурси та інфляція.
Визнаючи, що європейська підтримка може бути розколота в найближчі місяці, Жозеп Боррель, головний іноземний дипломат ЄС, у вівторок (23 серпня) сказав, що Путін бачить "втому європейців і небажання їхніх громадян нести наслідки підтримки України", додавши: "Нам доведеться терпіти і розподілити витрати всередині ЄС".
Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що Париж підтримуватиме Україну в "довгостроковій перспективі". Він попередив громадян, що зростання інфляції та цін на продукти є "ціною свободи". Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв додаткові 500 мільйонів євро озброєнь для України, які мають бути поставлені в 2023 році.
Однак видання зазначає, що чиновники ЄС побоюються "переломного моменту", який може виникнути восени або на початку зими та налаштує громадську думку проти подальшої допомоги Україні.
- Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс, яка претендує на посаду прем'єр-міністра, сказала, що частіше ділитися з громадськістю інформацією спецслужб про плани Росії.
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