Британія побоюється, що європейська підтримка України у протистоянні з Росією може вичерпатися, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph з посиланням на свої джерела.

"Згідно з джерелом, поінформованим про переговори, європейські уряди дедалі більше стурбовані витратами на зброю та гуманітарні постачання, оскільки громадяни стикаються зі стрімким зростанням цін на енергоносії", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією анонімних джерел, британським дипломатам було дано доручення стверджувати, що перемога Росії у війні коштуватиме Заходу дорожче, ніж збільшення цін на енергоресурси та інфляція.

Визнаючи, що європейська підтримка може бути розколота в найближчі місяці, Жозеп Боррель, головний іноземний дипломат ЄС, у вівторок (23 серпня) сказав, що Путін бачить "втому європейців і небажання їхніх громадян нести наслідки підтримки України", додавши: "Нам доведеться терпіти і розподілити витрати всередині ЄС".

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що Париж підтримуватиме Україну в "довгостроковій перспективі". Він попередив громадян, що зростання інфляції та цін на продукти є "ціною свободи". Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв додаткові 500 мільйонів євро озброєнь для України, які мають бути поставлені в 2023 році.

Однак видання зазначає, що чиновники ЄС побоюються "переломного моменту", який може виникнути восени або на початку зими та налаштує громадську думку проти подальшої допомоги Україні.

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс, яка претендує на посаду прем'єр-міністра, сказала, що частіше ділитися з громадськістю інформацією спецслужб про плани Росії.

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