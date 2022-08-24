Шольц привітав Україну з Днем Незалежності й пообіцяв зброю

Про це у привітанні з нагоди Дня Незалежності України сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Любі українки й українці! Ваша країна здолає темну тінь війни. Тому, що ваша країна сильна й мужня. І тому, що у вас є друзі в Європі та в усьому світі. Ми пишаємося, що маємо честь належати до ваших друзів сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина надалі постачатиме зброю, від самохідних гаубиць до систем протиповітряної оборони. Шольц запевнив, що продовжиться навчання українських військових на найсучаснішому європейському озброєнні у ФРН.

Крім того, канцлер ФРН зазначив, що німецькі шпиталі й надалі прийматимуть на лікування поранених українських бійців. Німеччина з партнерами продовжуватимуть політику санкцій, допомагатимуть в експорті українського збіжжя, відбудові зруйнованих міст і сіл, надаватиме фінансову підтримку Україні.

Зокрема, у жовтні в Берліні буде скликано міжнародну конференцію з відбудови, на якій визначатимуться напрямки розвитку України.

Шольц зазначив, що Німеччина вже прийняла майже мільйон українських біженців. Кордони й надалі залишатимуться відкритими для тих, хто потребуватиме захисту.

Привітання Олаф Шольц завершив словами "Слава Україні!".

24 серпня генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав Україну з Днем Незалежності, процитувавши Тараса Шевченка. Також Україну привітали президенти Єврокомісії, Європарламенту та Євроради.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру. Таким чином оркестр привітав усіх українців з Днем Незалежності України.

Посол Великої Британії в Україні Меллінда Сіммонс привітала українців із 31-ю річницею Незалежності. У кінці відео пані посол на честь свята склала букет із соняшників і бавовни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда також привітали українців зі святом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb