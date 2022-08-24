"Хай живе незалежна Україна": Дуда привітав українців зі святом

Відео опублікувала канцелярія президента.

Дуда пригадав, що Польща першою в світі визнала незалежність України.

"І сьогодні ми також солідарно стоїмо з вами, коли Україна захищає свою свободу, даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руйнувань, буде тішитися добробутом у європейській спільноті. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання з річницею вашої незалежності - у час, коли ми всі бачимо, яку незалежність має ціну. Нехай дружба міцно об'єднує поляків у українців! Хай живе незалежна Україна! Хай живе вільна Польща", - сказав він.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.

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