"Данина поваги українському народу": оркестр шотландської гвардії привітав Україну з Днем Незалежності піснею "Стефанія"
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру. Таким чином оркестр привітав усіх українців з Днем Незалежності України
Відео з піснею Kalush Orchestra "Стефанія" у виконанні оркестру шотландських гвардійців опублікувало міністерство оборони Великої Британії у твіттері.
"Сьогодні Україна відзначає 31 рік Незалежності. На честь ювілею та як данину поваги українського народу оркестр шотландської гвардії виконав пісню-переможницю Євробачення “Стефанія” на параді кінної гвардії”, - йдеться в повідомленні.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.
- Амбасадорка Великої Британії в Україні Меллінда Сіммонс привітала українців із 31-ю річницею Незалежності.
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