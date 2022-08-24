Відео з піснею Kalush Orchestra "Стефанія" у виконанні оркестру шотландських гвардійців опублікувало міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

"Сьогодні Україна відзначає 31 рік Незалежності. На честь ювілею та як данину поваги українського народу оркестр шотландської гвардії виконав пісню-переможницю Євробачення “Стефанія” на параді кінної гвардії”, - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.

Амбасадорка Великої Британії в Україні Меллінда Сіммонс привітала українців із 31-ю річницею Незалежності.

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