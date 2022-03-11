Тимчасовий єДокумент на період воєнного стану з'явився у застосунку "Дія"

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



Документ буде доступний для всіх користувачів "Дії". Для його отримання необхідно тільки оновити застосунок.



єДокумент запустили тому, що не всі громадяни, які з початком повномасштабного вторгнення РФ евакуювалися до безпечних областей, мають паперові документи. Цифровий документ буде чинним на період воєнного часу.

Нагадаємо, 10 березня уряд затвердив порядок використання єДокумента.

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