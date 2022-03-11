Тимчасовий єДокумент на період воєнного стану з'явився у застосунку "Дія"
У застосунку "Дія" на період воєнного часу додали тимчасовий цифровий документ, який міститиме паспортні дані й РНОКПП
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Документ буде доступний для всіх користувачів "Дії". Для його отримання необхідно тільки оновити застосунок.
єДокумент запустили тому, що не всі громадяни, які з початком повномасштабного вторгнення РФ евакуювалися до безпечних областей, мають паперові документи. Цифровий документ буде чинним на період воєнного часу.
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