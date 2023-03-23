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Тиск армії РФ на Бахмут падає, а ЗСУ проводить в околицях міста контратаки, - ISW

23 березня, 2023 четвер
04:37
війна з Росією знищена російська техніка

Війська РФ можуть розпочати наступальні операції на нових напрямках, що навряд чи принесе відчутних результатів, а ЗСУ проводить контратаки

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, на тлі повідомлень Заходу про можливу спробу Росармії почати наступ на інших напрямках, темпи російських операцій навколо Бахмута сповільняються.

Війська РФ здійснили додаткові несуттєві наступальні дії на півдні Бахмута, а ЗСУ 21 та 22 березня провели контратаки на південно-західній та північно-західній околицях міста.

Як проінформували у Генштабі ЗСУ 22 березня, наступальний потенціал російських військ у районі Бахмута знижується, а українські офіційні особи раніше повідомляли про зменшення кількості бойових зіткнень у самому місті в останні дні, йдеться у публікації.

Представник США Джон Кірбі заявив 21 березня, що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, у різних напрямках. За оцінкою Міноборони Великої Британії, війська РФ можуть втрачати темп у районі Бахмута, тому що російське військове керівництво передислокує підрозділи на інші напрямки.

Зараз війська РФ нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту, і не виключено, що окупанти роблять це коштом своїх операцій в районі Бахмута і наступу в районі Вугледара, що застопорився, зазначають в ISW.

Раніше російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, ППО) заявляли, що вони перекидаються в район Вугледару для проведення штурмів, проте 21 березня російський "воєнкор" заявив, що частини цієї бригади працюють на Авдіївському напрямку.

"Це очевидна зміна дислокації – якщо вона не є результатом невірного повідомлення з боку Росії – можливо, вказує на те, що російські сили віддавали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар", - кажуть експерти.

У звіті зазначається, що російські сили, скоріш за все, стягують більше сил до району Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи наступу, хоча 22 березня не було підтверджених наступів військ РФ у цьому районі. ISW вважають, що російські наступи можуть спонукати ЗСУ піти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча "нині ні те, ні інше не є ймовірним".

Також зазначається, що ISW досі не виявила підтвердження присутності російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ), попри повідомлення про те, що її було переформовано в Білорусі та перекинуто до окупованого Луганська.

"Росіяни можуть використати цей підрозділ в одному або кількох вже розпочатих наступах або в новому наступі. Використання двох або трьох мотострілецьких полків цієї дивізії, втім, навряд чи призведе до вирішального оперативного ефекту, враховуючи нездатність більших з'єднань досягти цього", - йдеться у звіті.

  • Раніше в Інституті вивчення війни прогнозували, що весняний наступ Росії на Донбасі, ймовірно, наближається до кульмінації.
Донеччина
наступ ЗСУ
втрати окупантів
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