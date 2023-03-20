Російський наступ на Донбасі наближається до кульмінації, - ISW
В Інституті вивчення війни вважають, що весняний наступ Росії на Донбасі, ймовірно, наближається до кульмінації
Про це йдеться у звіті ISW.
"Заяви українських військових про темпи та перспективи поточних наступальних операцій Росії можуть свідчити про те, що загальний весняний наступ Росії наближається до кульмінації", - йдеться в повідомленні.
Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 19 березня заявив, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для передбачуваного великого наступу на Донбасі, і зауважив, що нинішні наступальні дії РФ не можна назвати "великою стратегічною операцією". В Інституті зазначають, що російські сили не можуть завершити тактичне захоплення Бахмута, що підтверджує оцінку про те, що наступ групи Вагнера поблизу Бахмута, ймовірно, наближається до кульмінації.
Крім цього, у них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки - Донецька та Вугледара.
"Нещодавній наступ на Авдіївку призвів до великих втрат зі сторони Росії, еквівалентним одній роті", - нагадують в ISW.
Також через необхідність посилення підрозділів, що знаходяться під Вугледаром, росіяни погіршують стан наступу в Донецькій області.
"155-та бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат у живій силі та техніці під час постійних невдалих атак на Вугледар у листопаді 2022 року та лютому 2023 року, і російське військове керівництво, ймовірно, значною мірою покладається на резервні частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, щоб компенсувати ці втрати", - кажуть експерти.
Також в район Вугледара переміщують деякі частини 8-ї повітряно-десантної дивізії, яка розташована в районі Кремінної Луганської області, що "свідчіть про рівень відчаю з боку російського командування".
Наступи на Бахмут, Вугледар, а також по лініях Авдіївка - Донецьк та Сватове - Кремінна не принесли росіянам нічого, крім тактичних здобутків. Тому, за словами аналітиків, загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, а в України з’являється можливість перехопити ініціативу і почати контрнаступ.
В Інституті припускають, що ЗСУ провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута на тлі загострення обговорень у Росії можливого українського контрнаступу в районі Бахмута. І ці обговорення свідчать про те, що "російські джерела все більше не впевнені у здатності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута".
Також українські військові продовжують вказувати на те, що масові втрати російських військ у районі Вугледара серйозно послаблюють російський наступальний потенціал у Донецькій області.
"Спеціальне відновлення існуючих підрозділів для розгортання під Вугледаром, а також очевидне створення підбригадних ешелонованих спеціальних формувань, свідчить про те, що бойові можливості Росії на заході Донецької області значно погіршилися", - кажуть в ISW.
На думку фахівців, "Україна має всі можливості для того, щоб перехопити ініціативу і розпочати контрнаступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту".
- Раніше аналітики стверджували, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин прагне створити інфоприводи, щоб виправдати неспроможність найманців повністю оточити Бахмут.
- У суботу, 18 березня, російська армія завдала удару по Костянтинівці Донецької області, унаслідок чого постраждали шестеро людей, також пошкоджено будинки й торговельний центр. Також стало відомо про постраждалих громадян Польщі після обстрілу в Часовому Яру.
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