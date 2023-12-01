Тиск на ІМІ та Детектор медіа: медійники закликали правоохоронців встановити причетних

Відповідну заяву опублікували на сайті "Детектор медіа".

У заяві повідомили, медійна атака на журналістів почалася в формі звинувачень у нібито оплаті російському суб’єкту за послуги з дослідження телеграм-каналів.

Медіарух пояснює, що насправді сервіс для дослідження телеграм-каналів TgStat.com має безплатну версію, яка була використана Інститутом масової інформації для дослідження російської дезінформації та фейків в телеграм-каналах, а жодні проплати суб’єктам РФ не здійснювалися. Це дослідження ІМІ було опубліковано "Детектором медіа" у розділі "Дайджест".

За словами медійників, телеграм канали "Батальйон “Монако”", "Доброго вечора, ми з України", "Джокер", "Труха" і її регіональна мережа телеграм-каналів розгорнули дискредитаційну кампанію як помсту за критику “Детектором медіа” та ІМІ анонімних телеграм-каналів із сумнівним контентом.

"Безпідставні звинувачення української громадської організації та онлайн-видання в співпраці з агресором не лише зачіпають їхню репутацію, а й можуть поставити під загрозу фізичну безпеку журналістів "Детектора медіа" та ІМІ, на яких, фактично, нацьковують свою аудиторію анонімні телеграм-канали", - йдеться у заяві.

Журналісти кажуть, що канал "Батальйон "Монако”" опублікував опитування, в якому пропонує аудиторії обрати спосіб розправи з "ДМ" та ІМІ, а деякі анонімні коментатори пропонують ліквідувати ці організації, спалити їхні офіси тощо. Водночас частина коментаторів стає на бік організацій та звинувачує телеграм-канал у наклепі.

Медіарух закликав правоохоронні органи відреагувати на ситуацію, зокрема встановити осіб, які стоять за цим та притягнути їх до відповідальності за втручання в діяльність журналістів "Детектора медіа" та ІМІ.