Тисячі жителів Вінниці зустріли навколішках полеглих на Запоріжжі офіцерів КОРДу

Про це повідомляють 20minut.ua та видання VeжА.

Волонтери допомогли організувати живий коридор пошани для Героїв КОРДу. ЗМІ повідомляють, що люди почали збиратися з 09:30. Вже о 10:00 вздовж шосе стояли вінничани. Багато людей були з квітами, дехто захопив із собою прапор України. У Вінниці ланцюг починався з початку в'їзду в місто. Коли під'їжджала автівка із загиблими Героями, люди ставали на коліна.

Внаслідок ракетного обстрілу 22 травня загинули дев'ятеро спецпризначенців Вінницького КОРДу. Серед них:

Дмитро Клименко, майор поліції;

Михайло Зайцев, полковник поліції;

Богдан Щербань, майор поліції;

Артур Турляк, старший лейтенант поліції;

Ігор Бондарчук, старший лейтенант поліції;

Ігор Подзігун, підполковник поліції;

Богдан Булега, капітан поліції;

Віталій Антощук, капітан поліції;

Віталій Олійник, капітан поліції.

Церемонія поховання буде в неділю, 29 травня. Про час повідомлять додатково.