Ткаченка не шкода, але суспільство аплодувало б відставці іншого кадра
І швидше б літаки дали, і в НАТО пустили. Бо кадри рєшают всьо
Ну і я скажу про конфлікт суспільства з Ткаченком/Мінкультом.
1) Ткаченка йдуть, а його не жаль.
2) Зеленський явно здав Ткаченка.
Бо серіали — то своє для Зе!, близьке.
Але наш президент електорально залежний.
А Офіс президента готується до виборів.
І там реагують на подібну болісну критику від суспільства.
3) Ткаченко для кварталівських не зовсім свій. Навпаки, колись вони від нього залежали в плані виплат баблішка, а він недоплачував, м*діла.
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Але не подумайте, що його скидають з поїзда тому, що він — людина Коломойського. Насправді й ІгарьВалєрічу з високої гори нецікаво — що там у Ткаченка, і що там з українською культурою.
Там як в анекдоті:
- Ти хто?
- Пісатєль.
- Хто?
- Ну, прозаїк.
- Про какіх іщьо заєк?
4) Зеленський став легко розлучатися з кадрами.
Крім головного кадра.
Не каже про Ткаченка: з ним прийшов — з ним і піду. Каже про іншого.
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Хоча за відставку саме цього кадра аплодувало б йому і суспільство, і союзники. І швидше б літаки дали, і в НАТО пустили. Бо кадри рєшают всьо.
В нашій країні — кадри Єрмака.
Але не вирішують дружби у союзників.
Бо піпл в Україні хаває туфту.
А глядачі в ложах — болісно мружаться з класичним: “Нє вєрю!".
5) А на культуру жаліти гроші під час війни — категорично не можна. Про це ще сам Черчилль говорив: "А за що ж ми тоді воюємо?".
6) Не можна жаліти й на кіно/серіали. Навіть мало — 446 мільйонів.
При видатковій частині бюджету у понад три трильйони.
Це навіть замало.
Але гроші потрібно витрачати на якісний продукт.
Щоб ростити патріотів.
А з сасєдушек робити пацифістів.
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Але комісія в Мінкульті явно зі смаками на "Сватів". Тому у них в тренді — про Поровознюка.
Як казав у нас один: “уровєнь має бути, щоб у кіно більше убіструсах ходили”.
7) Ну, і (якщо не фейк, не перевіряв) — Мар’янка Безугла кинула писати книгу для того, щоб кандитувати на посаду міністра культури — нам треба ахнути.
Бо з нею будемо казати: культурмультур нам нє хватаєт, панімаєш?
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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