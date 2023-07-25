Ну і я скажу про конфлікт суспільства з Ткаченком/Мінкультом.

1) Ткаченка йдуть, а його не жаль.

2) Зеленський явно здав Ткаченка.

Бо серіали — то своє для Зе!, близьке.

Але наш президент електорально залежний.

А Офіс президента готується до виборів.

І там реагують на подібну болісну критику від суспільства.

3) Ткаченко для кварталівських не зовсім свій. Навпаки, колись вони від нього залежали в плані виплат баблішка, а він недоплачував, м*діла.

Читайте також: Псевдокультурна елітка здатна продукувати тільки шлак

Але не подумайте, що його скидають з поїзда тому, що він — людина Коломойського. Насправді й ІгарьВалєрічу з високої гори нецікаво — що там у Ткаченка, і що там з українською культурою.

Там як в анекдоті:

- Ти хто?

- Пісатєль.

- Хто?

- Ну, прозаїк.

- Про какіх іщьо заєк?

4) Зеленський став легко розлучатися з кадрами.

Крім головного кадра.

Не каже про Ткаченка: з ним прийшов — з ним і піду. Каже про іншого.

Читайте також: Нам потрібна зброя, а не новорічні комедії

Хоча за відставку саме цього кадра аплодувало б йому і суспільство, і союзники. І швидше б літаки дали, і в НАТО пустили. Бо кадри рєшают всьо.

В нашій країні — кадри Єрмака.

Але не вирішують дружби у союзників.

Бо піпл в Україні хаває туфту.

А глядачі в ложах — болісно мружаться з класичним: “Нє вєрю!".

5) А на культуру жаліти гроші під час війни — категорично не можна. Про це ще сам Черчилль говорив: "А за що ж ми тоді воюємо?".

6) Не можна жаліти й на кіно/серіали. Навіть мало — 446 мільйонів.

При видатковій частині бюджету у понад три трильйони.

Це навіть замало.

Але гроші потрібно витрачати на якісний продукт.

Щоб ростити патріотів.

А з сасєдушек робити пацифістів.

Читайте також: Кіно про Паровоза — символ загрозливої деградації

Але комісія в Мінкульті явно зі смаками на "Сватів". Тому у них в тренді — про Поровознюка.

Як казав у нас один: “уровєнь має бути, щоб у кіно більше убіструсах ходили”.

7) Ну, і (якщо не фейк, не перевіряв) — Мар’янка Безугла кинула писати книгу для того, щоб кандитувати на посаду міністра культури — нам треба ахнути.

Бо з нею будемо казати: культурмультур нам нє хватаєт, панімаєш?

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.