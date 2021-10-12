Ткаченко: Краще отримати довідку про COVID-вакцинацію, ніж реальне свідоцтво про смерть
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав громадян України вакцинуватися від коронавірусу, щоб уберегтися від смерті
Про це він написав у Telegram.
"Багато хто вже чув новину – з 21 жовтня міжміські, внутрішньообласні та міжобласні перевезення будуть дозволені лише за наявності у водіїв, екіпажу та пасажирів документу про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту. Що це означає? Ви збиралися у санаторій? Вакцинуйтеся! Збиралися до батьків у село? Вакцинуйтеся! Працюєте в іншому місті? Вакцинуйтеся! Раніше ВООЗ всіх попереджала – з пандемією коронавірусу жартувати не можна. Занадто велика ціна. Нині ситуація значно гірша, бо маємо справу зі штамом "Дельта". Значно агресивнішим, значно страшнішим", - зауважив міністр.
Він також нагадав, що вакцинація – безкоштовна, і кожна з вакцин, що використовуються в Україні, є ефективною.
"Якщо ви вже хворіли на COVID-19, це не привід не вакцинуватися. Більше того, дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань в США, показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані. Пам’ятайте. Краще отримати реальну довідку про вакцинацію, ніж реальне свідоцтво про смерть", - наголосив Ткаченко.
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