Ткаченко прокоментував ідею запровадження латинки

Про це він сказав на відкритті медіафоруму KYIV MEDIA WEEK, говорячи про потенціал кіноіндустрії, повідомляє Укрінформ.

"Я переконаний, що у кіноіндустрії в першу чергу є надзвичайно великий потенціал. Ми можемо просувати наш продукт за кордоном. Це теж свого роду промоція України", - сказав Ткаченко,



Коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова щодо переходу на латиницю, міністр сказав, що "спочатку нам треба всім вивчити добре українську мову", а потім говорити про це.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.