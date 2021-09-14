Ткаченко прокоментував ідею запровадження латинки
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткачанко заявив, що ініціатива щодо переходу на латинський алфавіт є передчасною
Про це він сказав на відкритті медіафоруму KYIV MEDIA WEEK, говорячи про потенціал кіноіндустрії, повідомляє Укрінформ.
"Я переконаний, що у кіноіндустрії в першу чергу є надзвичайно великий потенціал. Ми можемо просувати наш продукт за кордоном. Це теж свого роду промоція України", - сказав Ткаченко,
Коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова щодо переходу на латиницю, міністр сказав, що "спочатку нам треба всім вивчити добре українську мову", а потім говорити про це.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.
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