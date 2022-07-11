ТНМК присвятили пісню Енергодару

Кліп вони опублікували на своєму каналі у YouTube.

"Правда в тому, що Україна – єдина. Внаслідок війни частину нашої держави окуповано, але ми ніколи не змиримося з тим, що хвора російська імперія досі намагається повернути нас в радянські часи та вкрасти в нас частину території. Кожен дециметр нашої землі є невіддільною частиною України. Це – аксіома. Окупанти нищать робітників ЗАЕС – вони вбили Андрія Гончарука, вони розстріляли Сергія Швеця. Весь цивілізований світ бачить, як росіяни поводяться на нашій землі. Цього вже не викреслити з історії світу. Ні-ко-ли. Сьогодні ТНМК презентує пісню "Енергодар"– присвяту тим, хто опинився в окупації. Україна нічого не забула, Україна повернеться. Україна – віддячить. Енергодар – це Україна", – пишуть музиканти.

Гурт Scorpions підтримав Україну.

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