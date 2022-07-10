Гурт Scorpions підтримав Україну

Про це повідомили в телеграм-каналі Верховної Ради.

"Scorpions виконали пісню Winds of Change, в якій змінили слова для України. Учасник гурту підняв український прапор, а позаду нього сцена світилась синьо-жовтими кольорами", - зазначається у повідомленні.

Це мало місце на концерті в Тель-Авіві (Ізраїль).