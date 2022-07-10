Гурт Scorpions підтримав Україну
Легендарний німецький гурт Scorpions влаштував акцію на підтримку незалежності України
Про це повідомили в телеграм-каналі Верховної Ради.
"Scorpions виконали пісню Winds of Change, в якій змінили слова для України. Учасник гурту підняв український прапор, а позаду нього сцена світилась синьо-жовтими кольорами", - зазначається у повідомленні.
Це мало місце на концерті в Тель-Авіві (Ізраїль).
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