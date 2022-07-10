Maneskin послали Путіна слідом за "російським воєнним кораблем"

Це мало місце 9 липня в Римі, повідомили в Telegram-каналі Ukraine NOW.

Гурт під час свого концерту також виконав пісню "Gasoline", частина якої присвячена Україні. Зазначається, що цю пісню гурт виконує щоразу, аби світ не забував, що війна триває.

"Fuck putin! Fuck war! Йдіть усі, хто проти того, що я зараз озвучив", – сказав зі сцени соліст Даміано Давид.

9 квітня переможці Євробачення-2021, італійський рокгурт Maneskin презентував кліп на пісню Stand Up For Ukraine.

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