Maneskin послали Путіна слідом за "російським воєнним кораблем"
Італійський гурт Maneskin під час свого виступу прямо зі сцени вилаяв президента РФ Володимира Путіна і тих, хто підтримує його режим
Це мало місце 9 липня в Римі, повідомили в Telegram-каналі Ukraine NOW.
Гурт під час свого концерту також виконав пісню "Gasoline", частина якої присвячена Україні. Зазначається, що цю пісню гурт виконує щоразу, аби світ не забував, що війна триває.
"Fuck putin! Fuck war! Йдіть усі, хто проти того, що я зараз озвучив", – сказав зі сцени соліст Даміано Давид.
- 9 квітня переможці Євробачення-2021, італійський рокгурт Maneskin презентував кліп на пісню Stand Up For Ukraine.
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