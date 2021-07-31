Токіо-2020: Олімпійська призерка зі "Слуги народу" оголосила про завершення кар'єри
Бронзова медалістка Олімпіади-2012 у потрійному стрибку Ольга Саладуха не змогла подолати кваліфікацію Ігор у Токіо та оголосила, що завершує кар'єру
Про це Саладуха повідомила у facebook.
За словами чемпіонки світу-2011 та бронзової медалістки Олімпіади-2012, вона після 29 років у легкій атлетиці вирішила завершити кар'єру.
"29 неймовірних років у спорті! Участь у чотирьох Олімпіадах із бронзою в Лондоні-2012, увесь комплект нагород на чемпіонатах світу, 4 перемоги на чемпіонатах Європи та багато інших досягнень. Та прийшов час перегорнути цю сторінку життя і долати нові вершини", - написала Саладуха.
Вона висловила жаль, що показала у Токіо результат 13,93 м та не змогла виконати фінальний норматив - 14,40 м.
"Так, хотілося завершити кар'єру на іншій ноті. Але на жаль. Необхідно трохи часу для аналізу, що трапилося і чому не вдалося. Тоді зможу відповісти на всі питання собі і всім, хто чекає такої розмови", – написала народна депутатка від "Слуги народу".
- Нагадаємо, 31 липня українка Анна Рижикова на Олімпійських іграх у Токіо вийшла до півфіналу в бігу на 400 м з бар'єрами з третім загальним результатом.
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