"Тому що нам треба". Стефанчук обіцяє "слугам" постійні Трускавці

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Еспресо.TV.



"Буде постійно. Тому що нам треба. Такі тимбілдинг для того, щоб звіряти годинники, і бачити чого ми досягли, чого не досягли. Тому я думаю що це - надзвичайно важливий захід. Тому що ми вже перебуваємо на "екваторі" та можемо проаналізувати - що нам вдалося, що не вдалося, чому, які конкретні завдання ми перед собою ставимо на майбутнє", - наводить його слова LB.ua.

"Слуга народу" проводить виїзне засідання у Трускавці.

Одним із найважливіших питань є обговорення відставки голови парламенту Дмитра Разумкова, який не взяв участь у засіданні, оскільки його не запросили.