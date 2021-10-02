"Тому що нам треба". Стефанчук обіцяє "слугам" постійні Трускавці
Наради парламентської фракції "Слуга народу", подібні до засідання, що нині триває у Трускавці, тепер будуть постійними
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Еспресо.TV.
"Буде постійно. Тому що нам треба. Такі тимбілдинг для того, щоб звіряти годинники, і бачити чого ми досягли, чого не досягли. Тому я думаю що це - надзвичайно важливий захід. Тому що ми вже перебуваємо на "екваторі" та можемо проаналізувати - що нам вдалося, що не вдалося, чому, які конкретні завдання ми перед собою ставимо на майбутнє", - наводить його слова LB.ua.
- "Слуга народу" проводить виїзне засідання у Трускавці.
- Одним із найважливіших питань є обговорення відставки голови парламенту Дмитра Разумкова, який не взяв участь у засіданні, оскільки його не запросили.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе