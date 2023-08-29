Тотальна корупція, безуспішний контрнаступ та зневіра партнерів: Кремль визначив тематику нового етапу інформаційної війни проти України
Головне управління розвідки МО України повідомило, що 25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах
Про це стало відомо з telegram-каналу ГУР.
Зазначається, що у заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.
Визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:
1) "Масова мобілізація":
- начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
- начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.
2) "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги":
- уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";
- фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.
3) "Український контрнаступ не має успіхів":
- начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
- начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;
- пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.
4) "Тотальна корупція":
- начебто держава не бореться з корупцією – "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";
- начебто відсутність покарань для корупціонерів.
5) "Прекрасне" життя на окупованих територіях:
- начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
- "розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
- "вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами РФ;
- "Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;
- українська влада начебто "здає" Куп'янськ.
Також у публікації наголошується, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
- 26 серпня повідомлялося, що російська пропаганда поширює фейковий сюжет від Deutsche Welle, в якому розповідається про польський антиукраїнський флешмоб.
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