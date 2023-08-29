Тотальна корупція, безуспішний контрнаступ та зневіра партнерів: Кремль визначив тематику нового етапу інформаційної війни проти України

Про це стало відомо з telegram-каналу ГУР.

Зазначається, що у заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

Визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) "Масова мобілізація":

начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2) "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги":

уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3) "Український контрнаступ не має успіхів":

начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;

пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) "Тотальна корупція":

начебто держава не бореться з корупцією – "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";

начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) "Прекрасне" життя на окупованих територіях:

начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

"розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

"вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами РФ;

"Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто "здає" Куп'янськ.

Також у публікації наголошується, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.