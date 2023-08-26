Російська пропаганда поширює фейковий сюжет про антиукраїнський флешмоб у Польщі

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією пропаганди, громадяни Польщі вигадують образливі назви Wi-Fi щодо українців, нібито демонструючи своє ставлення до них.

"Насправді такого сюжету не існує. Це можна перевірити на офіційних сторінках інформаційного ресурсу. російські пропагандисти свідомо створюють подібні фейки, щоб розсварити народи Польщі та України", - наголошує ЦПД.

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