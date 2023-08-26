Російська пропаганда поширює фейковий сюжет про антиукраїнський флешмоб у Польщі
Російська пропаганда поширює фейковий сюжет від Deutsche Welle, в якому розповідається про польський антиукраїнський флешмоб
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією пропаганди, громадяни Польщі вигадують образливі назви Wi-Fi щодо українців, нібито демонструючи своє ставлення до них.
"Насправді такого сюжету не існує. Це можна перевірити на офіційних сторінках інформаційного ресурсу. російські пропагандисти свідомо створюють подібні фейки, щоб розсварити народи Польщі та України", - наголошує ЦПД.
Відео:
- 25 серпня на ютубі транслюється фейкова реклама стосовно високих втрат українських військових у війні проти російських терористів.
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