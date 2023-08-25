Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росія запустила на ютубі фейкову рекламу про високі втрати ЗСУ

Росія запустила на ютубі фейкову рекламу про високі втрати ЗСУ

25 серпня, 2023 п'ятниця
19:59
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

На ютубі транслюється фейкова реклама стосовно високих втрат українських військових у війні проти російських терористів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У провокативному відео ворог вказує, що втрати серед українських військових нібито досягнули позначки у 350 тис. людей. Роспропаганда повідомляє, що інформацію про втрати начебто оприлюднив фонд United24.

"Насправді це фейк, мета якого – дискредитувати керівництво держави та посіяти панічні настрої в суспільстві. Також ворог намагається дискредитувати фонд United24, який збирає гроші для ЗСУ та на гуманітарні потреби. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!", - йдеться у повідомленні.

  • 23 серпня повідомлялось, що на польському сайті Krakow Ogloszenis росіяни поширюють дезінформацію начебто про пошук перевізників для неповнолітніх дітей з України в Європу.
Суспільство
Україна
Росія
ЗСУ
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
Василь Шкляр
24 серпня, 2023 четвер
Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
Морські дрони
24 серпня, 2023 четвер
Буданов: українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60-70% їх знищують
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.03
    Продаж 42.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував законодавчі рішення, які посилять безпеку держави
20:28
Оновлено
ПВК Вагнера
У Фінляндії залишили під вартою російського окупанта з банди "Русич" Петровського, Україна готує матеріали для екстрадиції
20:25
Володимир Сальдо
Будинок, готель і автівки: активи колаборанта Сальдо передали Україні
20:14
путін пригожин
Смерть Пригожина послабила Путіна, - Резніков
20:02
на фото: 122-мм осколково-фугасні артилерійські постріли
В Україну доставили тисячі 122-мм пострілів для гаубиць Д-30 та САУ "Гвоздика", - Українська Бронетехніка
20:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи справді Пригожин мертвий і навіщо це Путіну?
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 548-го дня війни: удар ЗСУ по береговій охороні РФ у Криму, Фінляндія передасть Україні важке озброєння
19:37
Олександр Сирський, ЗСУ, Сухопутні війська
Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському і Лиманському напрямках
19:11
Салат з креветками та авокадо. Рецепт
Середземноморські дієта і спосіб життя зменшують ризик смерті від раку, - дослідження
19:09
Огляд
Довбуш
Найдорожчий чи найкасовіша: що подивитися на вихідних
19:07
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Тренер "Челсі" закликав Мудрика активізуватись
19:01
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Росіяни намагалися безуспішно наступати на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
18:29
Лукашенко
Лукашенко заявив, що попереджав Пригожина та Путіна про підготовку замаху на очільника ПВК Вагнера
18:23
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Данії планують заборонити спалення релігійних книг у публічних місцях
18:17
російська пропаганда
Шведський публіцист Нільсон поширює на Заході антиукраїнські тези російської пропаганди, - ЦПД
18:09
ВЛК_військовий квиток
В Україні запровадять електронний документообіг під час проходження ВЛК
18:05
OPINION
Юрій Богданов
Пригожина показово зачистили. Якщо система вбиває — вона боїться повторення
17:53
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
BMW X7 за 5 тис. грн, будинки, земля: у заступника одеського військкома виявили ознаки корупції на 14 млн грн
17:52
Українська символіка
Партизанський рух "Жовта стрічка" провів акцію до Дня Незалежності в усіх окупованих Росією регіонах
17:43
"Спеція", чемпіонат Італії
Італійський клуб оголосив про трансфер українця Коваленка
17:18
речник ГУР Андрій Юсов
ГУР: по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму завдано удару
17:07
Усик - Дюбуа: дуель поглядів
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів. Українець вийшов на сцену з банером "Фортеця Бахмут"
17:06
винищувач F-18
У Каліфорнії розбився винищувач F/A-18 Hornet
17:04
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: Росія не може перемогти Україну у військовий спосіб. Тому в неї є план "Б"
16:57
зерно, порт
СБУ оголосила власнику українського агрохолдингу підозру у вивезенні до РФ зерна з окупованого Бердянська
16:49
Мірча Луческу
Луческу після поразки зробив провокативну заяву і назвав "Бешикташ" збірною Африки
16:44
Олександр Лукашенко
Загибель Пригожина: Лукашенко заявив, що вагнерівці й надалі базуватимуться в Білорусі
16:44
Мі-17
Латвія передала Україні вертоліт Мі-17
16:32
Олександр Усик, Даніель Дюбуа
Усик - Дюбуа: відбулася фінальна процедура зважування - українець суттєво легший за британця
16:31
Володимир Зеленський та Хакан Фідан
Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини: обговорили "зернову угоду" й Формулу миру
16:22
Ексклюзив
Буча жертви
Зґвалтування, розстріл цивільних: свідків воєнних злочинів РФ в Україні знайшла і допитала прокуратура Італії
16:22
видобуток нафти, нафта
Світові ціни на нафту піднялися до $83,6 за барель
16:16
На Харківщині посилюють заходи мобілізації
На Харківщині посилюють заходи мобілізації
16:12
зерно, пшениця, комбайн
Польща слідом за Угорщиною попросила ЄС продовжити заборону на імпорт зерна з України
16:05
спека
Спека до +35°C та грозові дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Утрат від війни не зазнав лише кожен п'ятий підприємець
15:55
екологія
Біорозкладний посуд містить потенційно шкідливі для здоров'я й екосистеми елементи - дослідження
15:48
Українське зерно
Українські аграрії намолотили майже 29 млн тонн зерна
15:42
На Полтавщині вагони зійшли з рейок. Які пасажирські потяги можуть затриматися
15:25
школа окупант
Росіяни повертають додому жителів окупованих територій, яких раніше "евакуювали", - ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV