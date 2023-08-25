Росія запустила на ютубі фейкову рекламу про високі втрати ЗСУ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У провокативному відео ворог вказує, що втрати серед українських військових нібито досягнули позначки у 350 тис. людей. Роспропаганда повідомляє, що інформацію про втрати начебто оприлюднив фонд United24.

"Насправді це фейк, мета якого – дискредитувати керівництво держави та посіяти панічні настрої в суспільстві. Також ворог намагається дискредитувати фонд United24, який збирає гроші для ЗСУ та на гуманітарні потреби. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!", - йдеться у повідомленні.