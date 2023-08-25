Росія запустила на ютубі фейкову рекламу про високі втрати ЗСУ
На ютубі транслюється фейкова реклама стосовно високих втрат українських військових у війні проти російських терористів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У провокативному відео ворог вказує, що втрати серед українських військових нібито досягнули позначки у 350 тис. людей. Роспропаганда повідомляє, що інформацію про втрати начебто оприлюднив фонд United24.
"Насправді це фейк, мета якого – дискредитувати керівництво держави та посіяти панічні настрої в суспільстві. Також ворог намагається дискредитувати фонд United24, який збирає гроші для ЗСУ та на гуманітарні потреби. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!", - йдеться у повідомленні.
- 23 серпня повідомлялось, що на польському сайті Krakow Ogloszenis росіяни поширюють дезінформацію начебто про пошук перевізників для неповнолітніх дітей з України в Європу.
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