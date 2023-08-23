Росіяни продовжують поширювати серію фейків про викрадення дітей і продаж людських органів з України в Європу
На польському сайті Krakow Ogloszenis росіяни поширюють дезінформацію начебто про пошук перевізників для неповнолітніх дітей з України в Європу
Про це заявляє Центр протидії дезінформації.
Пропагандисти поширили на сайті оголошенні, в якому начебто шукають кваліфікованих водіїв віком від 30 до 55 років без судимостей, які перевозитимуть українських дітей у Європу за винагороду 10 тис. злотих.
Як наголошують у ЦПД, це чергова російська маніпуляція в рамках дезінформаційної кампанії "Чорна трансплантологія", спрямованої на дискредитацію України.
Раніше в рамках цієї дезінформаційної кампанії ЦПД вже спростовував фейк про продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців. В оголошенні російських пропагандистів йшлося про те, що ціна стартує від 5 тисяч євро, а на певні органи за запитом можлива знижка 50%.
У ЦПД додали, що Росія активно намагається просувати фейки про чорну трансплантологію, направлені на дискредитацію України, ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог посилив інформаційну війну та збільшив кількість фейкових повідомлень про дитячу трансплантацію, продаж органів поранених військових та викрадення людей. Детальніше про ворожу дезінформаційну кампанію "Чорна трансплантологія" можна прочитати в аналітичному дослідженні Центру протидії дезінформації.
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Росіяни на тимчасово окупованих територіях залякують місцеве населення тим, що Україна нібито переправляє дітей за кордон для донорства органів.
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