Здають дітей на органи: росіяни на ТОТ поширюють черговий фейк про Україну
Росіяни на тимчасово окупованих територіях залякують місцеве населення тим, що Україна нібито переправляє дітей за кордон для донорства органів
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Наголошується, що російське керівництво не рекомендує батькам відправляти своїх дітей на підконтрольну українській владі територію, оскільки в подальшому є ризик відправки цих дітей за кордон як потенційних кандидатів у донори органів", - ідеться в повідомленні.
Водночас окупанти заохочують батьків відправляти дітей до таборів на території РФ.
"Таким чином, російське вище військово-політичне керівництво прагне збільшити обсяги незаконного вивезення українських дітей із ТОТ півдня України на територію РФ для подальшого незаконного усиновлення", - наголосили в ЦНС.
Депортація українських дітей до Росії
В Україні не можуть назвати точну кількість примусово вивезених дітей.
Так, 18 січня в етері Еспресо омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ вивезла "десятки тисяч" дітей з України та не дає інформацію про них.
У березні юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська в ефірі Еспресо повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала понад 1,5 млн українських дітей.
Водночас юристка Мирослава Харченко називала цифру в 730 тис. депортованих дітей.
13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.
3 липня у держдумі заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
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