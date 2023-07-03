Здають дітей на органи: росіяни на ТОТ поширюють черговий фейк про Україну

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Наголошується, що російське керівництво не рекомендує батькам відправляти своїх дітей на підконтрольну українській владі територію, оскільки в подальшому є ризик відправки цих дітей за кордон як потенційних кандидатів у донори органів", - ідеться в повідомленні.

Водночас окупанти заохочують батьків відправляти дітей до таборів на території РФ.



"Таким чином, російське вище військово-політичне керівництво прагне збільшити обсяги незаконного вивезення українських дітей із ТОТ півдня України на територію РФ для подальшого незаконного усиновлення", - наголосили в ЦНС.

Депортація українських дітей до Росії

В Україні не можуть назвати точну кількість примусово вивезених дітей.

Так, 18 січня в етері Еспресо омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ вивезла "десятки тисяч" дітей з України та не дає інформацію про них.

У березні юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська в ефірі Еспресо повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала понад 1,5 млн українських дітей.

Водночас юристка Мирослава Харченко називала цифру в 730 тис. депортованих дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.

3 липня у держдумі заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.