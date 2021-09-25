Toyota влетіла в загорожу державної резиденції. Є фото й відео

Зі слів свідків, це резиденція президента, передають ВартовіЕспресо.



Жінка за кермом автомобіля Toyota Camry рухалася в напрямку Києва.



З її слів, вона заснула за кермом, через що авто виїхало на зелену зону, де врізалося у паркан території, яка охороняється Управлінням державної охорони.



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Водійка серйозних травм не зазнала. Постраждали лише машина й паркан.

































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