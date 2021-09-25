Зеленському посилили кортеж, Нацполіцію перевели на посилений режим, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський посилив свою охорону
Зокрема, збільшено кількість машин в кортежі глави Української держави, передає Еспресо.TV.
Оновлений кортеж президента Зеленського ввечері у п'ятницю, 24 вересня 2021 року, помітила Українська правда.
Читайте також: Відкат до диктатури. Як Зеленський та олігархи Раду скасували
Оновлений кортеж бачили на Обухівській трасі.
"Він рухався у бік державних дач близько 21 години", - зазначається у повідомленні.
З посиланням на власні джерела у правовохоронних органах видання також розповідає, що очільник Національної поліції Ігор Клименко наказав з 25 вересня по 8 жовтня перевести особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів на посилений режим роботи "у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, та які викликали в суспільстві значний резонанс, з метою проведення профілактичних заходів для її стабілізації".
Згідно з цим наказом, поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.
Журналісти пов'язують перераховані вище заходи із нападом на першого помічника Сергія Шефіра.
- 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра.
- Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
- За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.07Продаж 31.47
- Актуальне
- Важливе