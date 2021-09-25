Зеленському посилили кортеж, Нацполіцію перевели на посилений режим, - ЗМІ

Зокрема, збільшено кількість машин в кортежі глави Української держави, передає Еспресо.TV.



Оновлений кортеж президента Зеленського ввечері у п'ятницю, 24 вересня 2021 року, помітила Українська правда.



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Оновлений кортеж бачили на Обухівській трасі.



"Він рухався у бік державних дач близько 21 години", - зазначається у повідомленні.









З посиланням на власні джерела у правовохоронних органах видання також розповідає, що очільник Національної поліції Ігор Клименко наказав з 25 вересня по 8 жовтня перевести особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів на посилений режим роботи "у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, та які викликали в суспільстві значний резонанс, з метою проведення профілактичних заходів для її стабілізації".



Згідно з цим наказом, поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.



Журналісти пов'язують перераховані вище заходи із нападом на першого помічника Сергія Шефіра.

22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.

За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.





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