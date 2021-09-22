Тиск на керівництво держави та причетність іноземних спецслужб: поліція назвала версії замаху на Шефіра
Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра. У тому числі розглядається версія про причетність іноземних спецслужб
Про це заявив на брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Еспресо.TV.
Клименко заявив, що у слідства є три версії причини замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.
Так, слідство розглядає три основні версії:
- у звʼязку із державною діяльністю Шефіра;
- з метою тиску на вище керівництво держави;
- з метою дестабілізації політичної ситуації в країні.
Клименка також наголосив, що також розглядається версія участі спецслужб іноземних держав.
"Справа на контролі", — додав він.
Очільник МВС Денис Монастирський впевнений, що Шефіра хотіли вбити, а не налякати.
"Хочу наголосити, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Також наголошую, що команду президента не налякати. Ті реформи, які початі, в тому числі з боротьби із організованою злочинністю, вони будуть продовжені", — зауважив він.
- 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- Зеленський відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.
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