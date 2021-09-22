Тиск на керівництво держави та причетність іноземних спецслужб: поліція назвала версії замаху на Шефіра

Про це заявив на брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Еспресо.TV.

Клименко заявив, що у слідства є три версії причини замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Так, слідство розглядає три основні версії:

у звʼязку із державною діяльністю Шефіра;

з метою тиску на вище керівництво держави;

з метою дестабілізації політичної ситуації в країні.

Клименка також наголосив, що також розглядається версія участі спецслужб іноземних держав.

"Справа на контролі", — додав він.

Очільник МВС Денис Монастирський впевнений, що Шефіра хотіли вбити, а не налякати.

"Хочу наголосити, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Також наголошую, що команду президента не налякати. Ті реформи, які початі, в тому числі з боротьби із організованою злочинністю, вони будуть продовжені", — зауважив він.





22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Зеленський відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb