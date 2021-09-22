На Київщині стріляли в авто першого помічника Зеленського Шефіра

Про це повідомив народний депутат Євген Шевченко у Telegram.



Нардеп зазначив, що поранено водія Шефіра.



"У нього потрапило три кулі", - написав Шевченко.



За даними УП, Шефір не постраждав. Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

На місці перебуває генпрокурорка Ірина Венедіктова.



За інформацією МВС України, у авто випустили 10 куль.



Журналістка Еспресо.TV надала інформацію, що прокурор Олексій Хоменко на місці події заявив, що випустили 18 куль.



Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував Liga.Net замах на Шефіра.



"Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди", - заявив Подоляк.



Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що помічник Зеленського після замаху цілий, але в шоковому стані.



"Він їхав на роботу. У 50% випадків він їздить сам за кермом, а у 50% випадків - з водієм. В районі Лісників на нього було скоєно напад, машина була обстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення і госпіталізований. Сам Сергій Нахманович цілий, його миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце", - розказав Арахамія журналістам в кулуарах парламенту.