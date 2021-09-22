Передавати мені "привіт" пострілами - це слабкість, а відповідь буде сильною, - Зеленський про замах на Шефіра

Відео він виклав у себе в Telegram.



Зеленський зауважив, що було розстріляно не лише авто його помічника, а й близького друга та товариша.



Він прийняв рішення повернутися до Києва одразу після виступу на Генасамблеї ООН.



"Хто за цим стоїть? Скажу відверто - не знаю. Поки що. Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість. А от відповідь буде сильною", - сказав президент.



Він заявив, що замах не змінить курс політики команди та президента.



"Курс до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими, впливовими фінансовими групами. Це ніяк не впливає, а навіть навпаки" - підсумував Зеленський.

22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Президенту доповіли про замах.

На місці замаху працюють Служба безпеки України та Управління державної охорони