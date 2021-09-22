Передавати мені "привіт" пострілами - це слабкість, а відповідь буде сильною, - Зеленський про замах на Шефіра
Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра
Відео він виклав у себе в Telegram.
Зеленський зауважив, що було розстріляно не лише авто його помічника, а й близького друга та товариша.
Він прийняв рішення повернутися до Києва одразу після виступу на Генасамблеї ООН.
"Хто за цим стоїть? Скажу відверто - не знаю. Поки що. Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість. А от відповідь буде сильною", - сказав президент.
Він заявив, що замах не змінить курс політики команди та президента.
"Курс до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими, впливовими фінансовими групами. Це ніяк не впливає, а навіть навпаки" - підсумував Зеленський.
- 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- Президенту доповіли про замах.
- На місці замаху працюють Служба безпеки України та Управління державної охорони
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