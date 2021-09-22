Замах на Шефіра: на місці працюють СБУ та Управління держохорони
На місці скоєння замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра працюють Служба безпеки України та Управління державної охорони
Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.
"СБУ спільно з Національною поліцією та УДО з’ясовує усі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи", - розповів Дехтяренко.
Він додав, що будуть інформувати додатково про нову інформацію.
- 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- Президенту доповіли про замах.
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