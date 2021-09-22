Замах на Шефіра: на місці працюють СБУ та Управління держохорони

Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ спільно з Національною поліцією та УДО з’ясовує усі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи", - розповів Дехтяренко.

Він додав, що будуть інформувати додатково про нову інформацію.

22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Президенту доповіли про замах.