Замах на Шефіра: Зеленському доповіли, курс на деолігархізацію України не зміниться, - Никифоров

Про це написав прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.



"Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.

Публічна реакція президента на подію також скоро буде", - написав він.



Никифоров заявив, що виконавець замаху, а також замовники не уникнуть покарання.



"Курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть", - підсумував Никифоров.

22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.