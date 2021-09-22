Замах на Шефіра: Зеленському доповіли, курс на деолігархізацію України не зміниться, - Никифоров
Президенту України Володимиру Зеленському вже доповіли про замах на його першого помічника Сергія Шефіра
Про це написав прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.
"Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.
Публічна реакція президента на подію також скоро буде", - написав він.
Никифоров заявив, що виконавець замаху, а також замовники не уникнуть покарання.
"Курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть", - підсумував Никифоров.
- 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
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