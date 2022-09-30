"Цей дощ ніколи не скінчиться"

У кінотеатрах з 29 вересня

На великі екрани виходить стрічка, знята спільними зусиллями України, Латвії, Німеччини та Катару. Це документальний фільм української режисерки Аліни Горлової, який розповідає історію втечі від війни, яка так і не відбулася.

Батько Андрія Сулеймана – курд, мати – українка. Родина жила в Сирії, але вимушена була тікати з країни через війну. Утім війна наздоганяє хлопця і в Україні, де він стає волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька Андрій вирішує поховати його тіло на батьківщині і знов вирушає до Сирії. Життя юнака обрамлюється війнами, безперервним чергуванням життя і смерті.

Світова прем’єра стрічки відбулась на найбільшому в світі фестивалі документального кіно IDFA в Амстердамі, де здобула перемогу в номінації "найкращий повнометражний фільм".

"Маріуполь. Невтрачена надія"

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Документальний фільм режисера Максима Литвинова розповідає страшну історію Маріуполя, не демонструючи при цьому жахливих кадрів. П’ять маріупольців, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення росіян, розповідають свої історії.

Фільм побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової, яка нотувала те, що бачила навколо себе. Що було в перший день війни, що відбувається, коли на будинок скидають фосфорну бомбу, як протікало життя у підвалі. Герої розповідають, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося.

"Чоловіки на межі нервового зриву"

У кінотеатрах з 29 вересня

На екрани виходить легка франко-бельгійська комедія режисерки Одрі Дани, яка виступила і однією із сценаристок фільму.

Семеро незнайомих чоловіків з різних причин страждають від депресії. "Що в такій ситуації може бути кращим за ретрит?", - імовірно, подумали їхні рідні та відправили до незвичайного табору для чоловіків. Утім, самі герої такий спосіб подолання стресу ідеальним не вважають.

Під керівництвом досвідченої ведучої чоловіки спробують навчитись "мислити позитивно". А на шляху до покращених себе вони потраплятимуть у комічні та зворушливі ситуації і, зрештою, віднайдуть смак до життя.

"Посміхайся"

У кінотеатрах з 29 вересня

Деяким людям переживати жахи навколишньої реальності допомагає перегляд, як не парадоксально, фільмів жахів. Якщо ви з них, нова американська стрічка "Посміхайся" саме для вас.

Дебютний повнометражний фільм режисера і сценариста Паркера Фінна "виріс" з його короткометражки. На прийомі у психіатра Роуз дивним чином помирає пацієнтка. Перед смертю стривожена дівчина лише встигає розповісти лікарю, що бачить жахливих людей, що посміхаються до неї.

Після інциденту на прийомі жахливі образи, яких бачить лише вона, починають переслідувати і саму Роуз. Вона усвідомлює, що зло переключилось на неї та прагне розгадати загадку та протистояти цьому злу.

Фільм де в чому перегукується із горрором "Дзвінок" та має сподобатись поціновувачам жанру.

"Як вони біжать"

У кінотеатрах з 29 вересня

Ні, це не документалка про звільнення українських території від російських окупантів. Українські режисери обов'язково ще знімуть про це стрічки. А зараз у прокат вийшов комедійний детектив, який за стилістикою та атмосферою перегукується зі стрічками "Ножі наголо" та "Готель "Гранд Будапешт".

Події розгортаються у Лондоні 1950-х. Напередодні виходу у лондонському театрі ювілейної, сотої, постановки "Мишоловки" Агати Крісті невідомий за лаштунками вбиває режисера вистави Лео Коперніка. Прикмітно, що напередодні п'яний Копернік непристойно поводився з актрисою та виконавицею головної ролі Шейлою Сім. А пізніше між режисером та чоловіком Шейли Сім сталася бійка.

Розслідувати справу беруться досвідчений інспектор Стоппард та його молода напарниця Сталкер, яка постійно поспішає з висновками, прагнучи якнайшвидше закрити справу. Під підозрою опиняються усі учасники вистави: від продюсера до акторів. Але згодом стає зрозуміло, що підозрювані – ще й потенційні жертви.

"Аватар"

У кінотеатрах з 22 вересня

Легендарна стрічка режисера Джеймса Кемерона через 13 років після надзвичайно успішної премʼєри знов у прокаті. Ремастер науково-фантастичного фільму вийшов з покращеним зображенням 4К.

Дія фільму відбувається у 2154 році. Людство видобуває цінний мінерал на Пандорі — колонізованому ними супутнику газового гіганта Поліфем. Тут живуть в первісній гармонії з природою розумні 3-метрові істоти на'ві. Ресурсодобувна корпорація загрожує існуванню цього місцевого племені.

Для фанів "Аватару" режисер заховав сюрприз в оновленому фільмі. Наприкінці ремастеру культової стрічки з’являється сцена з продовження "Аватар: Шлях води", який має вийти у прокат 15 грудня цього року.

"Аватар" став найкасовішим фільмом в історії, зібравши понад $2,847 млрд в прокаті. Зараз же за перші 4 дні українського прокату фільм вже зібрав 3,27 млн грн.



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