Трамп заявив про намір балотуватись у президенти США в 2024 році
У інтервʼю для New York Magazine 45-ий президент США Дональд Трамп заявив, що планує знову взяти участь у виборах у 2024 році
Про це інформує Європейська Правда.
Трамп зокрема зазначив, що вже ухвалив рішення про участь у президентських виборах, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.
"У своїй голові я вже ухвалив це рішення, тому нічого більше не впливає (на нього - Ред.)", – сказав Трамп. Він також додав, що "якщо я вирішу балотуватися, я переможу".
Трамп також розмірковує, коли саме оголосити про початок передвиборчої кампанії – до чи після проміжних виборів до Конгресу восени 2022 року.
"Нехай люди знають. Я думаю, що багато людей навіть не балотувалися б, якби я це зробив, тому що, якщо ви подивіться на опитування, вони навіть не реєструються. Таких людей більшість. І я вважаю, що якби вони балотувались, у вас була б негативна реакція на них. Люди хочуть, аби я балотувався", – вважає Трамп.
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