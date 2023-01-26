Трампу відновлять облікові записи у Facebook та Instagram
Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, поверне доступ до своїх облікових записів колишньому президентові США Дональду Трампу найближчими тижнями
Про це повідомляє CNN.
Розблокування акаунтів станеться трохи більше ніж через два роки зупинки облікових записів після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.
"Наша рішучість полягає в тому, що ризик для суспільства досить знизився. Таким чином, у найближчі тижні ми відновимо акаунти містера Трампа у Facebook та Instagram. Однак ми робимо це завдяки новим запобіжникам, щоб не допустити повторних порушень", - зазначив президент Meta по світовим справам Нік Клег.
Після відновлення своїх облікових записів Трамп знову отримає доступ до комунікаційних платформ і потенційного збору коштів саме тоді, коли він планує втретє в політичній карʼєрі претендувати на посаду президента США.
Наразі не зрозуміло, чи скористається Трамп можливістю повернутися до платформ Meta.
- Таке рішення ухвалене після аналогічного кроку з боку Twitter. Адже за результатами опитування, яке Ілон Маск (власник) провів на своїй сторінці twitter, бізнесмен вирішив відновити акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі.
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