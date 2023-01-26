Трампу відновлять облікові записи у Facebook та Instagram

Про це повідомляє CNN.

Розблокування акаунтів станеться трохи більше ніж через два роки зупинки облікових записів після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

"Наша рішучість полягає в тому, що ризик для суспільства досить знизився. Таким чином, у найближчі тижні ми відновимо акаунти містера Трампа у Facebook та Instagram. Однак ми робимо це завдяки новим запобіжникам, щоб не допустити повторних порушень", - зазначив президент Meta по світовим справам Нік Клег.

Після відновлення своїх облікових записів Трамп знову отримає доступ до комунікаційних платформ і потенційного збору коштів саме тоді, коли він планує втретє в політичній карʼєрі претендувати на посаду президента США.

Наразі не зрозуміло, чи скористається Трамп можливістю повернутися до платформ Meta.

Таке рішення ухвалене після аналогічного кроку з боку Twitter. Адже за результатами опитування, яке Ілон Маск (власник) провів на своїй сторінці twitter, бізнесмен вирішив відновити акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb