Трасс: мирна угода між РФ і Україною не повинна включати територіальні поступки

Про це пише The Guardian.

Під час конференції в Бірмінгемі, прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс висловила підтримку Україні.

"Український народ бореться не лише за свою безпеку, а за всю нашу безпеку. Це боротьба за свободу і демократію в усьому світі. Незаконна анексія території України Путіним є лише останнім актом його кампанії з підриву демократії та порушення міжнародного права", - наголосила Трасс.

Прем'єр-міністерка наголосила, що дії РФ щодо "визнання" українських територій своїм - не законні, а мирна угода не повинна включати територіальні поступки.

"Ми не повинні піддаватися тим, хто хоче укласти угоду, яка торгує українською землею. Вони пропонують заплатити життями українців за ілюзію миру. Ми будемо стояти з нашими українськими друзями, скільки б часу це не зайняло. Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе", - додала прем'єр-міністерка Великої Британії.

Раніше Трасс заявила, що Британія не визнає анексію Росією окупованих територій України.

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