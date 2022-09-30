Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву прем'єрки.

Вона звинуватила російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він діє порушуючи міжнародне право з явною зневагою до життя українського народу, який він стверджує, що представляє.

Трасс також заявила, що не можна дозволити Путіну змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили.

СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

Російські гауляйтери після псевдореферендумів попросили Путіна приєднати окуповані території України до РФ.

29 вересня у Путіна анонсували анексію окупованих територій України.

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