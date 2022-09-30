Британія не визнає анексію Росією окупованих територій України, - Трасс
Великобританія не визнаватиме анексію окупованих Росією Луганської, Донецької та частково окупованих Запорізької та Херсонської областей
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву прем'єрки.
Вона звинуватила російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він діє порушуючи міжнародне право з явною зневагою до життя українського народу, який він стверджує, що представляє.
Трасс також заявила, що не можна дозволити Путіну змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили.
- СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.
- Російські гауляйтери після псевдореферендумів попросили Путіна приєднати окуповані території України до РФ.
- 29 вересня у Путіна анонсували анексію окупованих територій України.
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