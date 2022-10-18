Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв.

"Пріоритетом має бути ППО. Нам дадуть зараз, можливо, наступного року, але інформаційна кампанія Росії на населення країн наших партнерів працює на тлі відсутності аналогічної з боку України. Ми абсолютно не працюємо з аудиторією, яка для нас є критично важливою", - зазначив він.

На думку нардепа, є велика ймовірність, що уряди будуть змінюватися і допомога почне зменшуватися.

"В цей час ми повинні підготуватися власними зусиллями до власної оборони. Треба було розробити давно тактику, ще з того моменту, коли Росія закупила іранські дрони. Треба було одразу закуповувати стрілецькі засоби ППО - зенітні комплекси і встановлювати їх біля ключових вузлів та енергетичних і військових об'єктів.Ще влітку було зрозуміло, що взимку вони будуть бити по енергооб'єктах. Вони не стали чекати зими", - сказав Ар'єв.

Нардеп зауважив, що Україна не закупила і не підготувала власних систем ППО.

"Хоча рік тому КБ "Луч" заявив, що за $40 млн. і за 2 роки може зробити свою унікальну систему ППО. Якщо ми зараз це не почнемо, то ми опинимось дуже в складній ситуації після того, як теоретично можуть змінитися уряди на Заході. Нам потрібно готуватися саме таким способом, інших я не бачу", - підсумував він.