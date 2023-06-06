Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст та ексголова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров.

"Треба продовжувати просувати Україну так, щоб такі заходи (День російської мови в ООН, - ред.) було просто соромно і ганебно влаштовувати. Щоб будь-який політик, який ініціює або толерує щось схоже - втрачав на цьому репутацію. Ця робота йде зусиллями митців, письменників, продюсерів. Вони щодня влаштовують не просто заходи на які є попит, вони влаштовують надзвичайна вартісні за найвищою мистецькою міркою, надзвичайно важливі заходи", - розповів він.

Макаров додав, що заходи мають відповідну пресу і вони зсувають громадську думку, передусім першого світу.

"На нараді щодо Шевченківського комітету президент Зеленський видав, мені здається, цілком справедливу формулу - українська культура і митці, їхня активність пришвидшує надання зброї Україні", - підсумував журналіст.