Треба просувати Україну так, щоб такі заходи як день російської мови в ООН, було ганебно влаштовувати, - журналіст Макаров
Культурні заходи українських митців зсувають громадську думку на Заході. Прославлення російської культури мати завдавати репутаційних втрат політикам, які толерують такі заходи
Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст та ексголова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров.
"Треба продовжувати просувати Україну так, щоб такі заходи (День російської мови в ООН, - ред.) було просто соромно і ганебно влаштовувати. Щоб будь-який політик, який ініціює або толерує щось схоже - втрачав на цьому репутацію. Ця робота йде зусиллями митців, письменників, продюсерів. Вони щодня влаштовують не просто заходи на які є попит, вони влаштовують надзвичайна вартісні за найвищою мистецькою міркою, надзвичайно важливі заходи", - розповів він.
Макаров додав, що заходи мають відповідну пресу і вони зсувають громадську думку, передусім першого світу.
"На нараді щодо Шевченківського комітету президент Зеленський видав, мені здається, цілком справедливу формулу - українська культура і митці, їхня активність пришвидшує надання зброї Україні", - підсумував журналіст.
- У понеділок, 6 червня, коли стало відомо про те, що окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, в Організації об'єднаних Націй написали про святкування дня російської мови.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе