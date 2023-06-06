Про це пресслужба ООН написала у твіттері.

Фото: ООН

Також у пості про це написала й російська пресслужба: "Щорічно 6 червня, в рамках програми підтримки та розвитку багатомовності та культурного різноманіття, в ООН відзначається День російської мови. Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН".

Це обурило користувачів соцмережі, оскільки у той момент усі українські та світові ЗМІ писали про те, як росіяни підірвали греблю однієї з найбільших ГЕС в Україні. Внаслідок затоплення сотні українців можуть лишитися без домівок.

Свою позицію висловив і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук: "А ще сьогодні носії російської мови підірвали Каховську ГЕС. Але з огляду на позицію ООН, день російської мови важливіший за екоцид, вчинений росіянами".

Також у коментарях під постом ООН багато користувачів, у тому числі українців, висловили своє обурення.

Фото: ООН

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року. Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені

може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму

російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища

загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів "історичної катастрофи"

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова зверталася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву дамби водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів Херсонщини, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони.

Енергоатом заявив, що це може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Натомість керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк вважає, що РФ намагається розіграти чергову карту техногенного шантажу, аби тиснути на Україну.