"Треба всіма засобами допомагати Україні": президент Литви шокований масовими похованнями в Ізюмі
Президент Литви Гітанас Науседа закликав усіма засобами допомагати Україні, щоб зупинити вбивства мирних жителів і війну
Про це він написав у твіттері.
"Черговий доказ російської жорстокості, відкриття масових могил і катівень в Ізюмі. Окупанти сіють нещастя та смерть скрізь, де вони з'являються. Вони роблять це сьогодні, зроблять і завтра. Треба всіма засобами допомагати Україні! Ми повинні зупинити вбивства мирних жителів і війну!" - написав Науседа.
Президент Володимир Зеленський розповідав, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися з населенням, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.
- 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
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