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Трендові моделі суконь на осінь-зиму 2023-2024

24 листопада, 2023 п'ятниця
11:02
Суспільство Трендова сукня на осінь-зиму

Найпопулярніші модні тренди у сукнях цього холодного сезону варіюються різноманітністю стилів та вишуканих деталей, тому ви точно зможете обрати ідеальну

Осінь показала нам свій характер, ми відчули перші заморозки та сніг. Однак, вбрання на холодний період року не обов'язково має бути стриманим або чорним. Сучасна мода пропонує широкий вибір стильних та зручних суконь, які не тільки відображають останні тренди, але й забезпечують комфорт: від елегантних варіантів до більш теплих та зручних.

Ми розглянемо основні моделі відповідно до осінньо-зимових тенденцій 2023/2024 - ці сукні дають можливість виразити свій стиль та почувати себе комфортно в холодну пору року.

На які сукні звернути увагу цього сезону?

Сезон осінь-зима завжди вражає різноманіттям стилів та дизайнів суконь. Тренди цього сезону можуть порадувати модниць своєю універсальністю та зручністю. До того ж, їх можна легко інтегрувати в більшість жіночих гардеробів та за бажанням додати до образу аксесуари, які підкреслять вашу унікальність.

Щодо довжини суконь, тут моделі представлені в різних варіантах – від міді до максі. Тканин теж дуже варіативні, теплі сукні зроблені з практичної вовни, трикотажу та пряжі, а більш елегантні варіанти – з оксамиту або, наприклад, шкіри.

Серед головних трендів холодного сезону 2023/24 можна виділити сукні-светри, трикотажні максі поло, джинсові, мінісукня-блейзер, - зазначають в матеріалі Vogue Україна. Розглянемо більш детально основні моделі в матеріалі.

Сукня-светр

Сукня-светр – це одяг, який об'єднує в собі зручність та стиль. Ця модель стала дуже популярною у цьому сезоні, оскільки саме її обрали для своїх щоденних образів знаменитості. Цікаві варіанти можна було побачити на Ельзі Госк та Емілі Ратаковські.

Така сукня може мати різний крій та довжину, а також виготовлятися з різних матеріалів, таких як шерсть, акрил, м'які трикотажні тканини або змішаний матеріал. Цей варіант вбрання дозволяє створити багато різних образів: від більш офіційних до повсякденних. Що дуже важливо, цей тренд чудово поєднується з різним взуттям. Наприклад, може виглядати елегантно в парі з чобітками на підборах або мати більш практичне застосування з теплими чоботами на плоскій підошві.

Фото: Колаж "Еспресо"

Сукня-блейзер

Сукня-жакет - це стильний і практичний одяг, що поєднує в собі елегантність сукні і функціональність жакета. Вона має вигляд сукні, але водночас наявні характерні риси та деталі жакета, такі як кишені, ґудзики, лацкани чи вирізи.

Ця модель може бути різних фасонів та стилів: від класичного офісного до більш вільного, кежуал варіанту. Така сукня чудово підходить як для офіційних подій, так і для повсякденного використання чи поїздок на роботу. Її можна поєднувати з аксесуарами та взуттям для створення різноманітних образів. Це універсальний одяг, який може бути підібраний для будь-якого випадку або події, додаючи жіночності та елегантності вашому образу.

Фото: Колаж "Еспресо"

Сукні у максі довжині

Цього року трендовими стали не лише спідниці, та пальта довжини максі, а й сукні. Вони відрізняються елегантністю та вишуканістю, пропонуючи жінкам комфорт та стиль. Ці сукні є відмінним вибором як для формальних подій, так і для повсякденного використання.

Максі-сукні доступні у різних фасонах, дуже популярною стали моделі сукні-поло з преппі-акцентами. Вони також можуть бути виготовлені з різних тканин, таких як легкий оксамит чи шовковий матеріал, або більш щільний трикотаж чи вовна для холоднішої погоди.

Фото: Колаж "Еспресо"

Варіації з шотландськими мотивами

Сукні у яких використовують класичні шотландські візерунки та дизайни дуже популярні цього осінньо-зимового сезону. Ці мотиви можуть включати клітинку, тартан, підкреслюючи естетику шотландського національного одягу та традицій.

І хоча картаті сорочки були інтегровані та представлені у низці весняних колекцій 2023 - Bottega Veneta та Martine Rose, однак сьогодні вибір саме за сукнями. Цікаві моделі у стилі гранж та панк були чудово адаптовані в колекціях знаменитих Vivienne Westwood та Burberry.

Сукні з шотландськими мотивами можуть бути застосовані на різних типах тканин, від легких до більш щільних, з них можна створювати різні образи на всі випадки життя. До того ж, в такій сукні точно не буде холодно.

Фото: Instagram "PastTimeSewing"

Акцент на кольорі

Безумовно, маленька чорна класична сукня завжди в моді. Цього сезону ця вічна класика ще раз підвередила свій статус через графічні образи створені Louis Vuitton, Alexander McQueen та Loewe. Експерти зазначають, що варто додавати до образу цікаві корсети, обирати незвичні форми та вирізи суконь.

Однак, не чорним єдиним, зіркою цього сезону можна беззаперечно вважати червоний колір. Якщо ви любите різні його відтінки, сміливо додавайте сукні цього кольору до свого щоденного гардеробу. Червоний є символом енергії, сили та пристрасті, тому він з легкістю може розбавити досить темну та спокійну зимову гаму одягу.

В матеріалі Vogue Україна експерти радять спробувати додати до гардеробу сукню у антрацитових відтінках максі-довжиною. Саме в такому вишуканому та  водночас стриманому образі була помічена модель Гала Гонсалес.

Фото: Колаж "Еспресо"

Все перелічені моделі представляють широкий спектр стилів, кольорів і дизайнів, дозволяючи кожній жінці знайти сукню за своїм смаком та для будь-якої події в холодний сезон. Такі різноманітні трендові варіанти додають елегантності в зимовий гардероб.

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