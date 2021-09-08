Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Тренер "Барселони" назвав футболіста, який зможе замінити Мессі

Тренер "Барселони" назвав футболіста, який зможе замінити Мессі

8 вересня, 2021 середа
22:49
Спорт Мемфіс Депай

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман заявив, що новачок Мемфіс Депай зможе замінити в команді Ліонеля Мессі

Про це повідомляє Sport.es.

Куман висловився про те, хто стане новим лідером після відходу Мессі з клубу.

"Я впевнений в тому, що Депай може спробувати замінити Мессі. У нього є всі дані для успіху, характер і індивідуальність. У ньому є щось особливе", - сказав головний тренер "Барселони" Рональд Кумна.

Цього літа Мемфіс Депай безкоштовно приєднався до "Барселони" з французького "Ліона". Сторони уклали контракт терміном на три роки.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
трансфери
Барселона
Ліонель Мессі
чемпіонат Іспанії
Рональд Куман
Мемфіс Депай
Читайте також:
Руслан Малиновський
5 вересня, 2021 неділя
ЧС-2022: Петраков розповів про конфлікт з лідером збірної України
Наталка Діденко
7 вересня, 2021 вiвторок
В Україні очікуються тумани й заморозки на ґрунті, - синоптик Наталка Діденко
7 вересня, 2021 вiвторок
На Волині у немовляти виявили штам Delta
Київ
+23
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.67
    Купівля 26.67
    Продаж 26.9
  • EUR
    Купівля 31.45
    Продаж 31.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
9 вересня
00:09
Україна - Франція
ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 6-го туру
2021, середа
8 вересня
23:38
Чехія - Україна
Збірна України на останніх секундах втратила перемогу в товариському матчі проти Чехії
23:06
Еміне Джапарова
Репресії в Криму: Джапарова заявила, що один із братів Ахтемових є її родичем
22:40
Росія перекинула до Білорусі винищувачі, розмістивши їх за 400 км від Києва
22:27
"У людей немає коштів": Асоціація міст України звернулася до Зеленського, уряду і Ради щодо запобігання зриву опалювального сезону
22:17
Окупанти в Криму відпустили колишнього члена Меджлісу Менсітова
22:00
Олексій Гончаренко
Бюджетний комітет Ради заклав понад 70 млн грн на президентський університет, - Гончаренко
21:48
Рада прийняла закон про творчі відпустки для працівників сфери культури
21:32
ООС
В зоні ООС окупанти поранили двох українських військових
21:20
Комісія переобрала Островську-Люту гендиректоркою Мистецького Арсеналу
21:13
Ярослава Магучіх
Українка Магучіх посіла друге місце у фіналі "Діамантової ліги"
21:04
Кирило Шевченко
"Вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей": очільник НБУ прокоментував ухвалення закону про криптовалюти
21:03
У ЄС заявили про рідкісний нервовий розлад як можливий побічний ефект після AstraZeneca
20:57
Україна розгромно програла Польщі на ЧЄ з волейболу
20:50
"Океан Ельзи" та "Один в каное" випустили пісню про Львів
20:43
таліби
Таліби анонсували заборону жінкам в Афганістані займатися спортом
20:39
збірна України
Чехія - Україна: склад команд на останній матч збірної у вересні
20:37
Кабмін призначив довічні державні стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту
20:22
Семен Семенченко
Семенченку продовжили арешт на два місяці
19:58
Віктор Ляшко
Серед усіх захворілих на COVID-19 діти становлять 8%, - Ляшко
19:49
У Києві білоруси відзначили заборонене Лукашенком свято
19:31
У Чехії не запроваджуватимуть локдаун у разі нової хвилі COVID-19
19:12
У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого у війні з РФ
18:56
У Хмельницькому за фактом ймовірного отруєння школярів відкрито кримінальне провадження
18:55
Окупанти 4 рази порушили режим тиші в зоні ООС, Опитне обстріляли із заборонених мінометів 120 мм
18:40
Андрій Воронін
Знову за своє: Ексгравець збірної України Воронін зіграє на турнірі в Москві
18:34
ВООЗ закликала не робити треті COVID-щеплення до кінця року
18:17
Українці
Перепис населення в Україні планують провести у 2023 році, - Гончаренко
18:16
школа карантин
15 шкіл залишаються відкритими: Прикарпаття 13 вересня переходить на дистанційне навчання, - голова ОДА
18:06
Юлія Литвинець
Литвинець переобрали гендиректором Національного художнього музею
18:04
Микола Княжицький
У справі "вагнерівців" є зрада інтересів держави, - Княжицький
17:55
антарктична станція "Академік Вернадський"
На станції "Академік Вернадський" планують виробляти сувеніри
17:54
Газпром
"Газпром" планує запустити "Північний потік-2" 1 жовтня, - Bloomberg
17:48
Корінна та Міхаель Шумахери
Інший, але досі тут, - дружина Шумахера розповіла про стан чоловіка
17:43
Віктор Ляшко
Система витримає 90 тис. госпіталізованих українців з коронавірусом, - Ляшко
17:22
У Києві дівчинка, якій було 15 днів, померла від COVID-19
17:19
Україна - Франція
Чехія - Україна: букмекери дали прогноз на останній матч збірної у вересні
17:10
Ван І
Китай надасть захопленому талібами Афганістану $30 млн допомоги
16:50
Дональд Трамп
Трамп знайшов собі несподівану нову роботу, коментуватиме бокс
16:47
Михайло Подоляк
"Представник ФСБ похвалив": в ОПУ відреагували на матеріал CNN про спецоперацію із затримання "вагнерівців"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV