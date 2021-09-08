Тренер "Барселони" назвав футболіста, який зможе замінити Мессі

Про це повідомляє Sport.es.

Куман висловився про те, хто стане новим лідером після відходу Мессі з клубу.



"Я впевнений в тому, що Депай може спробувати замінити Мессі. У нього є всі дані для успіху, характер і індивідуальність. У ньому є щось особливе", - сказав головний тренер "Барселони" Рональд Кумна.



Цього літа Мемфіс Депай безкоштовно приєднався до "Барселони" з французького "Ліона". Сторони уклали контракт терміном на три роки.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, 10 серпня ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.

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