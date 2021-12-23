Тренер "Динамо" Луческу потрапив у престижний рейтинг найбагатших людей Румунії
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу потрапив у топ-300 рейтингу найбагатших людей Румунії
Про це повідомляє Fanatik.
Рейтинг склало видання Capital. У список потрапили 300 найбагатших людей Румунії. Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу опинився на 203-му місці.
Статки Луческу складають 35-37 млн євро. Всі ці гроші він заробив саме у футболі. Зараз у "Динамо" румун отримує від 1,2 до 1,8 млн євро на рік.
Очолює рейтинг найбагатших румунів ІТ-підприємець Даніель Дінеш, який має у своєму активі 5–5,5 млрд євро. Хоча ще минулого року його статки оцінювалися в 1,2 млрд євро.
Друге місце за братами Павел, їхні статки складають 2,9-3,2 млрд євро. Саме вони були лідерами рейтингу минулого року, хоч і мали менші активи - 2,15-2,25 млрд євро.
Третє місце посів колишній тенісист Іон Циріак, який у 1991 році заснував перший приватний банк Румунії. У 2021 році його статки оцінюються в майже 2 млрд євро. Свого часу він також очолював рейтинг найбагатших румунів.
- 22 грудня головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу був визнаний найкращим тренером 2021 року в Румунії.
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