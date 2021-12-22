Луческу визнали найкращим тренером 2021 року в Румунії

Про це повідомляє GSP.ro.

Луческу переміг за результатами голосування журналістів, читачів, тренерів, президентів та капітанів клубів, які беруть участь в чемпіонаті Румунії.

Для 76-річного тренера ця нагорода стала п'ятою. Раніше він ставав найкращим в Румунії у 2004, 2010, 2012 та 2014 роках.

Луческу назвав своє визнання, знаком поваги до всієї своєї кар'єри.

"Переконаний, що ті, хто за мене голосував, брали до уваги виступи за всі ці роки, а не лише цей сезон. Це був казковий рік, ми виграли кубок, чемпіонат, суперкубок, і все це без особливих трансферів. Усі, хто голосував за мене, хотіли висловити повагу до того, що мені вдалося зробити у тому віці, коли інші сидять удома на теплому дивані", - сказав Луческу.

"Динамо" під керівництвом румуна у минулому сезоні виграло чемпіонат України, Кубок та Суперкубок країни.