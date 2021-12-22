Луческу підтвердив, що Миколенко переходить до англійського клубу
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що захисник Віталій Миколенко стане гравцем "Евертона"
Про це Луческу заявив у інтерв'ю GSP.ro.
За його словами, лівий оборонець киян Віталій Миколенко переходить до команди з Ліверпуля.
"Радий, що молодий гравець з моєї команди зараз переходить до "Евертона". Я маю на увазі Миколенка. На його місце прийде інший 18-19-річний футболіст. Іншим у захисті 19-20 років. Тому продовжуємо і надалі грати дуже молодою командою. Їм треба працювати набагато старанніше, ніж досвідченим", – сказав Луческу, який став першим офіційним представником "Динамо", що підтвердив трансфер.
22-річний Віталій Миколенко є вихованцем "Динамо", зіграв за київський клуб 132 матчі, забив 7 голів та віддав 20 результативних передач. На його рахунку 21 матч за збірну України.
"Евертон" наразі займає 14-те місце в чемпіонаті Англії.
- Нагадаємо, 20 грудня інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що Віталій Миколенко стане гравцем англійського "Евертона".
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